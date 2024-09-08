Tıra ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Delice ilçesi yakınlarında Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda H.Y. yönetimindeki 07 HS 640 plakalı otomobil, İran'dan Ankara'ya sabun tozu taşıyan Cezmi Huri'nin kullandığı park halindeki 76 AAV 763 plakalı tıra arkadan çarptı. Tıra adeta ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü H.Y. (58), eşi F.Y. (46) ve çocukları E.Y. (13) ile E.Y. (9) araçtan çıkarıldı. Otomobil sürücüsü H.Y., ağır yaralanan eşini görmeden ambulansa binmeyi reddetti. Ekipler de sürücüyü sedye üzerinde eşiyle görüştürdü. H.Y.'nin "Aşkım neredesin?" diyerek eşinin sesini duymak istediği anlar dikkat çekti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrası çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.