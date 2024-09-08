Emine Erdoğan'dan Narin için taziye mesajı

Tunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Ana sayfaHaberler

Emine Erdoğan'dan Narin için taziye mesajı

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 19:38, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:39
Yazdır
Emine Erdoğan'dan Narin için taziye mesajı

Diyarbakır'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Narin için taziye mesajı paylaştı.

"Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber