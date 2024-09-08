Emine Erdoğan'dan Narin için taziye mesajı

"Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum."

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