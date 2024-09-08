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Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 20:20, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 20:21
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Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Ekonomideki gelişmeler, İsrail'in 11 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, kararlılıkla devam eden terörle mücadele operasyonları...

Önemli başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının gündeminde yer alacak.

Ekonomide OVP masada
Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine'nin dış politika gündemi Gazze
Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak.
İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.
Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK ve MİT'in başarılı terörle mücadele operasyonları ele alınacak
Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

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