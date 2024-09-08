İstanbul Havalimanı'nın ikiz güvenlikleri!

Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan, havalimanı kapandıktan sonra İstanbul Havalimanı'nda görevlerine devam eden ikiz güvenlikler Enver ve Ekrem Eser ile Tahsin ve Yasin Ertuğrul, hem yolcuların hem de personelin dikkatini çekiyor.

Genellikle personelin kullandığı güvenlik kapısında görevlendirilen Enver ve Ekrem, Tahsin ve Yasin kardeşler yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmiyor. İstanbul Havalimanı'na gelen ve ikiz güvenlikleri gören Hintli yolcu Doktor Asif Siddique, bu zamana kadar 52 havalimanından yolculuk yaptığını ilk defa ikiz kardeşlerin aynı yerde görev yaptığına şahit olduğunu söyledi.

"DAHA ÖNCE ATATÜRK HAVALİMANINDA GÖREV YAPIYORDUK"

15 yıldır birlikte çalıştıklarını söyleyen tek yumurta ikizlerinden Ekrem Eser, 'Biz buraya gönüllü olarak geldik. Daha önce Atatürk Havalimanı'nda görev yapıyorduk. Burasının açıldığını duyduk. 'Gitmek ister misiniz' dediler. Biz de gidelim dedik. İnşaat halinde olduğundan bu yana havalimanında görev yapmaktayız ' dedi.

"İKİZ OLMAMIZIN AVANTAJLARI FAZLA"

Aynı vardiyada aynı noktada görev yaptıkları için yolcular ve personelin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden ikiz kardeşlerden Enver Eser ise, "İkiz olmamızın avantajları tabii ki de fazla. Burada aynı ortamda çalışıyoruz. Birbirimize destek de oluyoruz. Sağolsun şeflerimiz ve müdürlerimiz de bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Burada çalışırken yolcular çok şaşırıyor .Röportaj yapmak isteyen oluyor; fotoğraf çekmek isteyen de oluyor." dedi.

"PERSONEL ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Başlarından geçen ilginç olaylardan birinin paylaşan Enver Eser, 'Pasaportta yolcunun birine yol tarifi yapmıştım. Aradan 2 dakika geçince Ekrem ile karşılaşmış. Ben 'Buradan düz gidip sağa dönmeniz lazım' derken ben, Ekrem'i görünce yeniden sormuş. ' dedi. Ekrem de bu kez 'Soldan dönün' deyince yolcu şaşırdı. 2 dakikaa önce ' Sağa dön dedin. Şimdi neden sola dön diyorsun' demiş. O da anlatmaya çalıştı ikiz kardeşim diye. İnanmamıştı yolcu. Hatta yolcuyla fotoğrafımız da var. Böyle ilginç olaylar oluyor. Personel çok şaşırıyor.' dedi. İkiz kardeş Ekrem Eser ise, 'Personel kapılarında şaşırıyorlar. Önce eşyasını kemerini çıkarttığımızda bu tarafa gelince de Enver 'i görüyorlar. ' Abi nasıl oldu oradan buraya geldin' diye soruyorlar. Böyle güzel anılarımız oluyor' dedi.

"KIZIM BENİ KARDEŞİMLE KARIŞTIRIYOR ONA BAZEN BABA DİYOR"

İş yerinde ikiz olmanın yaşadığı sorunları evde de yaşadıklarını ifade eden Eser kardeşlerden Enver Eser, 'Bizim eşlerimiz Cezayir vatandaşı, ilk başta onlar da karıştırıyordu ama onlar alıştı. Şimdilerde çocuklarda biraz sıkıntı var. Büyük kız bazen Ekrem'i gördüğü zaman baba diye ona koşuyor. Sonra anlıyor herhalde babasının olmadığını. Zaman zaman böyle güzel sıkıntılarımız da oluyor ' dedi.

"BENİM DE İKİZ ÇOCUKLARIM OLACAK DEĞİŞİK BİR DUYGU"

Dünyaya kardeşi Enver'den 5 dakika sonra dünyaya gelen Ekrem Eser ise şunları söyledi: "Bu arada benim de ikiz çocuklarım olacak Allah'ın izniyle. İkizlerin ikizi olacak denilir ya tam üstüne denk geldi. 15 seneden beri aynı beraber iş yerinde çalışıyoruz. Biz hiç ayrılmadık. Tek yumurta ikiziyiz. Farklı ortamlarda olduğumuz zaman hissettiğimiz olaylar oluyor. Bunun başına bir şey mi geldi diye düşündüğümde arıyorum, ya hastadır ya da hastanede serum yediği oluyor." dedi. Enver Eser ise ikizlerin hislerinin kuvvetli olduğuna değinerek, 'Hissetme olayı şöyle. Sizinle bir olay paylaşıyorsam sizin o anda ne demek istediğinizi kardeşim burada olmasa bile anlayabiliyor. İkimiz de aynı duygularda olabiliyoruz'

"AYNI OKULA GİTTİK, ASKERLİĞİ AYNI YERDE YAPTIK, AYNI YERDE ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul Havalimanında görev yapan diğer ikiz kardeşlerden Tahsin ve Yasin Ertuğrul'a göre de ikiz olmanın avantajları çok. Yasin Ertuğrul, 'İkiz olmanın avantajları çok. Gittiğin yerde seviliyorsun. Bizi gören yolcular resim çektirmek istiyor. Personel kapıda çalışırken güvenlik kapısından geçen personel ilk birimizi görüyor, sonra diğerimizi görüyor ve şaşırıyor. Ağabey senden iki tane mi var diyorlar. Yolcular da aynı şekilde şaşırıyor. Fotoğraf .ektirmek isteyen yolcular oluyor terasta. Bizi karıştıran çok oluyor, tanımıyorlar ayırt edemiyorlar.' dedi.