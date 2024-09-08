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'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'

Tarihçi İsmail Küçükkılınç, 2016 yılında iptal edilen andı okuyan teğmenlerle ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı: Harbiyeliler 1963 yılında Başbakan İsmet İnönü'yü Atatürkçü olmamakla suçlamış ve "Mustafa Kemalin askerleriyiz" sloganı atmıştı. İsmet İnönü protesto eyleme katılan 1.500 Harbiyeliyi ihraç etti. Küçükkılınç ayrıca 21 Mayıs 1960 tarihinde protesto yürüyüşü yapmalarına rağmen Adnan Menderes tarafından ordudan atılamayan Harbiyelilerin 6 gün sonra 27 Mayıs 1960 darbesinde, babaları ve dedeleri yaşındaki DP'li Bakan ve milletvekillerine dayak attıklarına dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 21:19, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:30
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'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'

Bir grup teğmenin, resmi tören sonrasında bir araya gelerek 2016 yılında iptal edilen andı kılıçlar altında her birlikte söylemesine yönelik tepkiler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çekip 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atan teğmenler için "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek." açıklamasını yapmıştı.

- 21 Mayıs'ta protesto gösterisi yapmalarına rağmen atılmayan Harbiyeliler 27 Mayıs'ta DP'li Bakanları darp etti

Tarihçi İsmail Küçükkılınç, 21 Mayıs 1960 tarihinde Harbiyelilerin protesto yürüyüşü yaptığını, yürüyüşü yapanların kamuoyu tepkisinden çekinildiği için okuldan atılmadıklarını ancak 27 Mayıs 1960 darbesinde, 6 gün önce atılmayan Harbiyelilerin babaları ve dedeleri yaşındaki DP'li Bakan ve milletvekillerine dayak attıklarını belirtti.

- İsmet İnönü 1.500 Harbiyeliyi ihraç etti

Küçükkılınç ayrıca Harbiyelilerin, Talat Aydemir'in Mayıs 1963'teki kalkışmasında da "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdıklarını, Başbakan İsmet İnönü'yü Atatürkçü olmamakla suçladıklarını ancak, İnönü'nün Menderes'in aksine yaklaşık 1500 Harbiyeliyi acımadan okuldan attığına dikkat çekti. İsmail Küçükkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Kemalizm bir din haline getirildiğine de vurgu yaptı.

- Yüzbaşı Faruk örneği tam bir aymazlık

Küçükkılınç, Selim Erdoğan'ın, Yüzbaşı Faruk örneği üzerinden Harbiyelilere selam gönderilmesine ise şu şekilde tepki gösterdi:
"Yüzbaşı Faruk, Mütareke ertesi işgale sessiz kalan, belki de çaresiz kalan komutanlara bir ders veriyordu, bugüne uyarlarsak teğmenler Tayyip Erdoğan'a mı mesaj veriyor? Bu ne aymazlık!"

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