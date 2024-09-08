Galatasaray hazırlık maçını 8 golle kazandı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen arada Esenler Erokspor ile oynadığı hazırlık maçını 8-3 kazandı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri?nde oynanan karşılaşmaya Galatasaray; Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens ve Michy Batshuayi 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Batshuayi (3), Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.