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Galatasaray hazırlık maçını 8 golle kazandı

Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 yendi. Michy Batshuayi hat-trick yaptı. Lige verilen arada Esenler Erokspor ile hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 8-3 galip ayrıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 22:40, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 22:42
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Galatasaray hazırlık maçını 8 golle kazandı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen arada Esenler Erokspor ile oynadığı hazırlık maçını 8-3 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri?nde oynanan karşılaşmaya Galatasaray; Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens ve Michy Batshuayi 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Batshuayi (3), Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

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