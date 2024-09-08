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10 saat süren otopsi tamamlandı, Narin'in naaşı yarın toprağa verilecek

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 23:47, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 23:51
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10 saat süren otopsi tamamlandı, Narin'in naaşı yarın toprağa verilecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.


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