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'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 06:26
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'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası doğru değildir" denildi.

Söz konusu fotoğraftaki askeri personelin, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu ifade edildi.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısında bulunuldu.

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