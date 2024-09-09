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Ders zili bugün çalacak

Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için ders zili çalacak. Öğrenciler, 2 aylık maratonun ardından, 8 Kasım'da birinci dönem ara tatiline çıkacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 07:35, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 06:27
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Ders zili bugün çalacak

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim dönemi bugün başlıyor. Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.

Tüm sınıflarda, okulun ilk günü "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersi yapılacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için geçen hafta uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrencilere yönelik de bu hafta uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni müfredat ilk kez bazı sınıflarda uygulanacak

Bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilik hayata geçirilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda ilk kez uygulanacak.

Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi. İlk kademelerde bu yıl bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak.

Öğrencilerin ilkokul birinci sınıf şube ve öğretmenleri ile ortaokul 5'inci sınıf şubeleri, ilk kez e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendi. Bakanlıkça bu yıl okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

Geçen sene ülke genelinde başlatılan ortak sınav uygulaması, bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak.

Öğrenciler 8 Kasım'da bir haftalık ara tatile çıkacak

İki aylık eğitimin sonrasında 8 Kasım'da bir hafta ara tatil yapılacak. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak'ta sona erecek.

3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönemin ardından, 20 Haziran'da yıl sonu karneleri dağıtılacak. Öğrenciler bu dönemde de 28 Mart itibarıyla bir haftalık ara tatile çıkacak.

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