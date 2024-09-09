Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 06:31
Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alınca fenalaştı ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.
Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.