Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!

Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

Bunun üzerine cesedin bulunduğu bölgede, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İHBAR GELDİ, DEREDE ARAMA YAPILDI

Arama kurtarma ekipleri, ihbar üzerine dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde bulunan cesedin üzeri taşla ve ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

Aynı bölgede daha önce 8 kez arama yapıldığı öğrenildi. Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, olayın ardından jandarma köye giriş-çıkışları kapattı. Jandarma, köylülerin tek tek ifadesini alırken, Narin'in cesedinin bulunması köylüler arasında da büyük bir üzüntü ve şoka neden oldu.

AMCA: "YIKILDIK, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Narin'in ölümüne ilişkin SABAH'a konuşan Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran, "Narinimizin cesedi bulundu. Dereye yatağına atmışlar. Çok üzüntülüyüz, aile olarak yıkıldık. Narin'in yasını tutuyoruz" dedi.

"CESET DEFORME OLMUŞ"

Diyarbakır Barosu Nahit Eren, Narin'in ölümüyle ilgili, "Cansız beden saklanmış aslında. Bedeninin uzun süre suda kaldığını gösteriyor bulgular.

Maalesef bedeni sudan kalmadan kaynaklı deforme olmuş, bunu da üzülerek söyleyelim. Atılmış halde değil, saklanmış" ifadelerini kullandı.

ÜZERİNDE KAYBOLDUĞU GÜNKÜ KIYAFETLER

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Zorluoğlu: "Kayıp Narin Güran'ın en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü olarak bulundu.

İlk bulgulara göre, öldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin Güran'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun"

BAKAN TUNÇ: "SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi.

WHATSAPP MERKEZİNDEN YAZIŞMALAR İSTENDİ

Olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın telefonunda yapılan ilk incelemede telefonundaki tüm whatsapp mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın da mesajları sildiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı silinen mesajların peşine düştü.

Başsavcılık Whatsapp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi. Bu mesajlar amcanın Narin ortadan kaybolmadan ve kaybolduktan sonra kimlerle ne yazıştığını ortaya koyacak.

Whatsapp'ın merkezinden bu yazıya cevap gelmesinin zaman alabileceği belirtiliyor.

Salim Güran'ın tutuklanma gerekçelerinden birisi de olaydan sonra arama kayıtları ve whatsapp yazışmalarını silmesi olmuştu.

Salim Güran'a hakimlikteki sorgusunda telefonunun temizlenmesi ile ilgili soru sorulmuş Güran şu cevabı vermişti: "Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim.

Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirmiştim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü arama kayıtlarını sildim.

Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. 'Tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim. Kayıtları silmekle kötü yapmışım."

Nazif KARAMAN