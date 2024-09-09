Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 09:08, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.
Erdoğan mesajında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:
"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."