İsrail askerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlendi
İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyta beldesinde İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26) için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 19:20, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:24
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Rafidiya Devlet Hastanesi'nden naaşın alınmasının ardından askeri kortej eşliğinde düzenlenen cenaze merasimi görüntülendi.
Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.