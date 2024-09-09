İsrail askerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlendi

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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