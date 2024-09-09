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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 792 bin 999 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 792 bin 999 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 16:58, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:33
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 792 bin 999 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 710 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 792 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 792 bin 999 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 2 milyon 790 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 656 milyon 933 bin 68,28 lira, işlem miktarı ise 1.708,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 743 milyon 646 bin 323,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.790.000,002.565,00
En Düşük2.710.000,002.464,20
En Yüksek2.792.999,002.563,00
Kapanış2.792.999,002.556,00
Ağırlıklı Ortalama2.775.610,192.490,58
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.656.993.068,28
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.708,56
Toplam İşlem Adedi47

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