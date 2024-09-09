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Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 10:41, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:51
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Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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