Dolar 34,05 TL'ye yükseldi
Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 34,05 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 17:27, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9780
|33,9790
|34,0490
|34,0500
|Avro
|37,6960
|37,6970
|37,6020
|37,6030
|Sterlin
|44,7640
|44,7780
|44,5610
|44,5740
|İsviçre frangı
|40,2500
|40,2540
|40,1440
|40,1520
|ANKARA
|ABD doları
|33,9480
|34,0280
|34,0190
|34,0990
|Avro
|37,6560
|37,7360
|37,5620
|37,6420
|Sterlin
|44,7040
|44,9140
|44,5010
|44,7110