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Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Ayrıca Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 11:25, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:32
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Tüm Türkiye'nin günlerdir umutla haber beklediği Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Aralarında aile üyelerinin bulunduğu 24 şüphelinin sorgusu devam ederken SABAH, soruşturma kapsamında alınan ifadelere ulaştı.

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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