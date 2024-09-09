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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden adrese teslim ilanlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğretim görevlisi ilanında yazdığı adrese teslim şartlar sonrası giriş sınavına bir aday girecek!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 12:30, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:28
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden adrese teslim ilanlar

13.08.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19 Mayıs Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Programı ile Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Programının öğretim görevlisi kadrolarına başvuru ilanı açılmıştır.

İlan kriterleri "kişilere" göre hazırlanmıştır.

Yukarıdaki tablo yer alan "Arka-Yüz Yazılım Geliştirme" programına başvuru için Bilgisayar Mühendisliği lisans, Yazılım Mühendisliği Yüksek lisans istenmesi kişiyi tarif eder niteliktedir.

Yazılım mühendisliği lisans mezunları ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans mezunları ilana başvuramamıştır.

Diğer program olan ön-yüz yazılım geliştirme bölümündeki kriter de benzer şekilde hazırlanmıştır.

HAL BÖYLE OLUNCA İLGİLİ İLANLARA BAŞVURAN ADAYLARDAN SADECE BİRER KİŞİ GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR.

Rektörlük atama sürecinde olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetiminin her iki kadroyu da iptal ederek yeniden daha geniş katılıma imkan vermek suretiyle ilan etmesinin faydalı olacağını öneriyoruz.

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