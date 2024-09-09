Ondokuz Mayıs Üniversitesinden adrese teslim ilanlar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğretim görevlisi ilanında yazdığı adrese teslim şartlar sonrası giriş sınavına bir aday girecek!
13.08.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19 Mayıs Üniversitesi Bilişim
Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Programı ile Arka-Yüz
Yazılım Geliştirme Programının öğretim görevlisi kadrolarına başvuru ilanı açılmıştır.
İlan kriterleri "kişilere" göre hazırlanmıştır.
Yukarıdaki tablo yer alan "Arka-Yüz Yazılım Geliştirme" programına
başvuru için Bilgisayar Mühendisliği lisans, Yazılım Mühendisliği Yüksek lisans
istenmesi kişiyi tarif eder niteliktedir.
Yazılım mühendisliği lisans mezunları ve bilgisayar mühendisliği yüksek
lisans mezunları ilana başvuramamıştır.
Diğer program olan ön-yüz yazılım geliştirme bölümündeki kriter de benzer şekilde
hazırlanmıştır.
HAL BÖYLE OLUNCA İLGİLİ İLANLARA BAŞVURAN ADAYLARDAN SADECE BİRER KİŞİ GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR.
Rektörlük atama sürecinde olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetiminin her iki
kadroyu da iptal ederek yeniden daha geniş katılıma imkan vermek suretiyle ilan
etmesinin faydalı olacağını öneriyoruz.