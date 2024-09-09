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Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama

Marmaris Belediyesi, Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villaya teknik ekiplerin inceleme için gittiklerini ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri giremediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 20:55, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:57
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Belediyenin açıklamasında, "Son zamanlarda çeşitli haberlere konu olan ilçemiz Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ'ye ait taşınmazla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur." denildi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden önceki belediye yönetimi döneminde yazılar geldiği aktarılan açıklamada, "Yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anki belediye yönetimimiz döneminde Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yalnızca 06.09.2024 tarihinde saat 17.23 itibari ile belediyemiz evrak kayıt sistemine giriş yapan 10390361 sayılı yazı gelmiştir. Söz konusu yazıda, ilgili taşınmaz için alınmış yapı kayıt belgelerinin iptal kararı aleyhine Muğla idari mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulmasına yönelik davalar açıldığı, davaların ilgili mahkemeler nezdinde derdest olduğu, dava süreçlerinde herhangi bir yürütme durdurma kararı veya dava konusu işlemin iptaline karar verilmediği ilgili mer'i (yürürlükte bulunan) mevzuat çerçevesinde işlemlerin idaremiz tarafından yürütülmesi belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir. Ancak söz konusu taşınmaza tekrar gidilecek ve üzerinde ilgili mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm yasal idari iş ve işlemler tesis edilecektir. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildiririz."

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