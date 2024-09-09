Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 12:42, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:43
Erdoğan, şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.