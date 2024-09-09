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Okullarda personel sorunu yaşanıyor

MEB'de çözülemeyen sorunların başında okullar tarafından talep edilen bağışlardır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 13:22, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:23
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Okullarda personel sorunu yaşanıyor

Her yıl bakanlıkça bağış isten(e)meyecek söylemlerine rağmen okullarda bitmeyen ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların bakanlık bütçesinden karşılan(a)maması nedeniyle adeta zorunlu hale gelmektedir.

Burada ölçünün kaçırılması sorunu baş göstermektedir.

Okulların en önemli ihtiyaç kalemini ise personel oluşturmaktadır. Okul aile birlikleri tarafından her yıl özellikle temizlik ve güvenlik personeli çalıştırılmaktadır.

MEB tarafından kadrolu personel alımı yapılmadığından iş adeta başa düşmekte ve yük velilerin sırtına yüklenmektedir.

Son yıllarda hükümet tarafından İŞ-KUR tarafından Toplum Yararına Program kapsamında okullara temizlik personeli tahsis edilmekte iken bu yıl bu programında kaldırıldığı bilgileri gelmektedir.

Ankara da yapılan duyuruda " Değerli arkadaşlarım bu yıl Toplum Yararına Proje bitirilmiş ve yerine İş Gücü Uyum Programı proesi başlamıştır. Günlük 566 lira ücret ile haftada 3 gün çalışma şeklinde bir uygulama olacaktır..." şeklindeki mesajlar ile personel aranmaktadır. Haftada 3 gün ve düşük ücret ile yapılacak uygulamada personel bulunması çok zor olacaktır.

MEB'in bağış sorununu çözebilmesi için öncelikle okulların personel ve diğer ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Ardından bu şekilde kısa süreli ve güvencesiz düşük ücretli çalışmalar yerine kadrolu atamanın yolları bulunmalıdır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

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