Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 13:47, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:48
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.