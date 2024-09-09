Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.