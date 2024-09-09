Motosiklet, otobüsün altına girdi; astsubay yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saatlerinde Erdek Caddesi Asit Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bandırma 6'nci Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak çalışan Ömer Kaygusuz'un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsün altına girerek sürüklendi. Ömer Kaygusuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye ekip gönderildi. Kaygusuz'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.