3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Sevda'dan iyi haber

Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Narin'i, 200 bin lira teklif karşılığında dere kenarına saklamış!
Bahçeli'den Narin açıklaması
Bahçeli'den Narin açıklaması
HIT-30 programının detayları belli oldu
HIT-30 programının detayları belli oldu
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! 'Çuvalı bana verdi'
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Bakan Tekin: Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Türkiye, konut fiyatı en çok düşen üç ülkeden biri
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
Kamunun döviz açığı 3 yılın en düşüğünde
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında!
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı
'TSK personeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermiyor' iddiası yalanlandı
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Sevda'dan iyi haber

Avcılar'da 3 gün önce annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolan 13 yaşındaki S.Y., yine dün evden kaçan 14 yaşındaki M.G.S. ile birlikte Kadıköy'de bulundu. S.Y., ailesinin kendisini dilendirmek istediği için evden kaçtığını ve babasının 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile arkadaşı M.G.S.'yi zorla evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 19:35, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:37
Yazdır

Olay, geçtiğimiz cuma günü Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Y., annesi ile okul alışverişi için dışarıya çıktıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri, ailenin kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 gündür haber alınamayan S.Y. ve dün evden kaçtığı belirlenen 14 yaşındaki M.G.S. Kadıköy'de bulundu.

Emniyetteki işlemleri esnasında S.Y., polis ekiplerine ailesinin kendisini zorla dilendirmek istediğini ve şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının iddialarını gazetecilerle canlı yayında röportaj yaptığı sırada duyan baba S.Y., iddiaları reddetti.

Baba fenalaşarak yere yığılırken, iki kız çocuğunun kan donduran iddiaları bununla kalmadı. İfadelerinde çocukların baba S.Y.'nin M.G.S. ile oğlu E.Y.'yi dini nikahla zorla evlendirmek istediğini belirttikleri öğrenildi. Baba S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber