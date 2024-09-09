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10 yaşındaki Yusuf'un öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi okula başlayacağı gün toprağa verilirken, servis şoförü ile birlikte 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 21:13, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:14
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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine gittikleri belirlenen A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Okula başlayacağı gün toprağa verildi

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yusuf'un cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan servis şoförü Ö.S. ile A.Ö. ve Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Servis şoförü Ö.S. ve A.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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