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2 gündür haber alınamayan şahsın kazada öldüğü ortaya çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 2 gündür haber alınamayan şahsın traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 21:07, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:08
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2 gündür haber alınamayan şahsın kazada öldüğü ortaya çıktı

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Akyol (45) 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarına bakmak için traktörü ile evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen şahsın ailesi, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalar sonucu Muharrem Akyol'un kullandığı 16 FCH 71 plakalı traktör, Yalova'nın Elmalık köyü sınırında bulundu. Akyol'un ise traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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