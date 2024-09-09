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Narin'in cesedinin taşındığı otomobilin kameraya yansıdığı belirlendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini otomobiliyle taşıyan şahsın aracının havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 21:57, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:58
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Narin'in cesedinin taşındığı otomobilin kameraya yansıdığı belirlendi

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8) cesedi, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dün mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Narin'in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

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