MSB'den 'Her şartta mücadele' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2024 22:58, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 00:01
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çekilen bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda "Her şartta mücadele" ifadesi kullanıldı.
Fotoğrafta, operasyon kapsamında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara Mehmetçik tarafından arama tarama yapıldığı anlar yer aldı.