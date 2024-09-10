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A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun şovuyla liderliğe yükseldi

Uluslar Ligi'nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım, 4 puana yükseldi. Kerem Aktürkoğlu bulduğu 3 golle maça damga vurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 06:33
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A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun şovuyla liderliğe yükseldi

Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda'yı konuk etti.

Mücadele 3-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Henüz 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımı öne geçirdi. 37. dakikada Palsson, kornerden gelen topa iyi yükselerek skoru eşitledi.

52. dakikada bir kez daha sahne alan Kerem, ceza sahası dışından şık bir vuruşla Milli Takım'ı yeniden öne geçirdi. 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek kaleciyi aştı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Milli Takım, 4 puana yükseldi ve averajla grup liderliğini aldı. İzlanda ise 3 puanda kaldı.

Diğer maçta Galler, Karadağ'ı mağlup ederek 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı.

52. dakikada Türkiye yeniden öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı.

73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

88. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına girdikten sonra topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Hermannson, Gudmundsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finsson, Thordason, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen

MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi'ne deplasmandaki Galler beraberliğiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürsel Aksel Stadı'ndaki İzlanda maçında bir önceki müsabakaya göre ilk 11'de 2'si zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Montella, kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, gribal ve bağırsak enfeksiyonu bulunan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik'in yerine Umut Nayir, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı'ya şans verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle aldığı 2 maç cezasını tamamlayan Merih Demiral, ilk 11'de mücadele etti.

İZLANDA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçından farklı olarak Alfons Sampsted, Orri Oskarsson ve Logi Tomasson'un yerine Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson'ı oynattı.

FUTBOLSEVERLERDEN DESTEK

Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı.

İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.

Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da müsabakayı takip etti.

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