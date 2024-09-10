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Aranan şahıslar 'Çember'e sıkıştırıldı: 3 bin 126 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür düzenlenen Çember-22 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firarinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 08:10, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 08:46
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Aranan şahıslar 'Çember'e sıkıştırıldı: 3 bin 126 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-22 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firari yakalandı" sözlerini kullandı.

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