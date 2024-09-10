Aranan şahıslar 'Çember'e sıkıştırıldı: 3 bin 126 gözaltı

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firari yakalandı" sözlerini kullandı.

Aranan Suçlulara Yönelik Çember Operasyonları Devam Ediyor❗️ 8️1️ ilde son 5️ gündür "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-22" operasyonlarında 3️.1️2️6️ şahıs yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Aranan. pic.twitter.com/CWDSKk4iEJ

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