Aranan şahıslar 'Çember'e sıkıştırıldı: 3 bin 126 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür düzenlenen Çember-22 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firarinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-22 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Aranan Suçlulara Yönelik Çember Operasyonları Devam Ediyor❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2024
8️1️ ilde son 5️ gündür "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-22" operasyonlarında 3️.1️2️6️ şahıs yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Aranan. pic.twitter.com/CWDSKk4iEJ
Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firari yakalandı" sözlerini kullandı.