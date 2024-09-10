Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.



Kan donduran olayda tek şüpheli ise amca Salim Güran'dı.



Aracının ön koltuğunda Narin Güran'ın DNA'sı bulunan ve aynı zamanda Tavşantepe Mahalle Muhtarı olan amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden gizli bir tanık ise kan donduran cinayeti anlattı.



NEVZAT B. İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Adının Nevzat B. olduğu öğrenilen gizli tanık, 21 Ağustos günü amca Salim Güran'ın Narin'in battaniyeye sarılı cesedini verdiği ve "Bunu yok edeceksin sana 200 bin TL veririm" dediğini anlattı. Gizli tanık Nevzat B., "Bana 'Aracında torba var mı?' dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı.



DEREYİ İŞARET ETTİ, 'ORAYA GÖTÜR' DEDİ

Üzerinde asılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan benim aracım olan 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli şahin model aracımın arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum ve aracıma bindim, aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi.



Narin Güran'ın 8 Eylül'de bulunduğu yere inerek çevrede ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur, diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı" ifadelerini kullandı.



Nevzat B.'nin itirafı sonrası Narin Güran cinayetiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.



Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili derinlemesine soruşturma sürerken, tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı.



"NARİN'E KİM NEDEN ZARAR VERDİ?"

Amca Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alındığında verdiği ifadede Narin'i öldürdüğünü kabul etmediği ve "Narin Güran'a kim neden zarar verdi?" sorusuna da "Ne bileyim ben kim zarar vermiş" dediği bilgisine ulaşıldı.



"NARİN'İN BABASI MISIN?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Salim Güran, jandarmadaki sorgusunda "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusunu da yanıtladı.



Amca Güran, "Narin'in babası mısınız?" sorusunu "Yoktur. Yok öyle bir şey" şeklinde yanıtladı. Salim Güran, jandarmanın "Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?" sorusuna "Ben bunu açıklayamam" derken "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı" sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.



"NARİN GÖRMÜŞ OLDUĞU BİR OLAY NETİCESİNDE..."

Amca Salim Güran, ifadesinde "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?" sorusunu "Benim hiçbir fikrim yoktur" şeklinde yanıtladı.