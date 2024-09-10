Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi

Yargıtay, görevde yükselmede, hizmet süresi fazla olan personele ağırlık verilecek

Müdürlükler için 10 yıl, şeflikler için 8 yıl, VHKİ, Bilgisayar işletmeni, Memur, Mübaşir ve Zabıt katibi kadroları için "en az 4 yıl hizmeti süresi olma" şartı getirildi.

Müdürlük ve Şeflikler için daha önce asgari bir hizmet süresi şartı yer almıyordu.



İşte 10 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt düzeydeki görevleri,

Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

Başkanlık: Yargıtay Başkanlığını,

Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılan atamaları,

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,

Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi çerçevesinde geçen süreleri,

İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst düzeydeki görevleri,

YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "istatistikçi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", peyzaj mimarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda;

a) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ilan edilen kadro için Başkanlıkta en az çalışma şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az 2 yılı Başkanlıkta geçmek ve halen Başkanlıkta çalışıyor olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (l) bentlerinin (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (e) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (f), (g), (ğ), (ı) ve (k) bentlerinin (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (h), (i) ve (j) bentlerinin (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ayniyat saymanı" ibaresi "4 yıl ayniyat saymanı" şeklinde, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Toplamda en az on yıl hizmet süresi bulunmak."

"4) Toplamda en az on yıl hizmet süresi bulunmak."

"3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak."

"4) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak."

"3) Toplamda en az dört yıl hizmet süresi bulunmak,"

"4) Toplamda en az dört yıl hizmet süresi bulunmak."

"2) 2 yıl sivil savunma uzmanı veya 3 yıl şef olarak çalışmış olmak,"

"2) Çözümleyici ve mühendis kadrolarının birinde en az 3 yıl, programcı kadrosunda en az 4 yıl çalışmış olmak veya Bilgi İşlem Merkezinde 3 yıl süre ile şef olarak görev yapmak,"

"2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelemek,"

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 8 - Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (j) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri ile aynı fıkranın (ı) ve (i) bentlerinin (3) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (i) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında" ibaresi "YDS/e-YDS'de" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"k) Peyzaj mimarı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı "Duyuru ve başvuru" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Görevde yükselme" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve unvan değişikliği" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı ve sözlü sınav

Madde 14 - Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

Görevde yükselme yazılı sınavı Başkanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

Unvan değişikliği yazılı sınavı Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Bu sınava katılacaklarda; Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Yazılı sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavların yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Başkanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar EK-2'de yer alan değerlendirme formuna işlenerek imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar EK-3'te yer alan birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Nihai başarı puan durumu EK-4'te yer alan liste ile belirlenir.

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "maddesinin ikinci fıkrasında" ibaresi "maddesinde" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Diğer personel kanunlarına tabi olanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvan ile ilgili mevzuat dikkate alınmak suretiyle uygun kadrolara,"

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.