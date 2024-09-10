Terör örgütü DEAŞ'a 13 ilde operasyon: 27 gözaltı

İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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