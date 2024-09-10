Borsa günü düşüşle tamamladı

Brent petrol 70 doların altına düştü
Brent petrol 70 doların altına düştü
%0 Faizli 50.000 TL Nakit!
%0 Faizli 50.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
Narin Güran'ın cesedini sakladığını itiraf eden zanlı adliyede
Narin Güran'ın cesedini sakladığını itiraf eden zanlı adliyede
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Özel bankalardan ticari krediye fren
Özel bankalardan ticari krediye fren
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Sağlık Bakanlığı 12 bin 519 hekimin atamasını yaptı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Kaymakamın aracını kontrol eden teğmen görevden alındı
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Bakan Tunç: Narin'i katledenler en ağır cezayı alacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.624,04 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 18:36, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:35
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,33 ile sigorta olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlamaya yönlendirebileceği ihtimaliyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini söyleyen analistler, ABD enflasyon verilerinin 17-18 Eylül'de toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber