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Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor

Altın fiyatları, yatırımcılar Fed'in faiz indirimi için ipucu olacak kritik enflasyon verisini beklerken haftanın ikinci gününde dar bantta işlem gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 10:31, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:04
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Altın fiyatları, güçlü doların baskısıyla gerilerken işlemciler ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin ipucu verebilecek enflasyon verisine hazırlanıyor.

Yatırımcılar Fed'den gelecek hafta beklenen faiz indiriminin 25 mi yoksa 50 baz puan mı olacağı beklentilerini şekillendirmek için yarın açıklanacak ABD TÜFE verisini bekliyorlar.

FED KARARINI ETKİLEYECEK VERİ YAKINDAN İZLENİYOR

ABD'de yarın açıklanacak olan tüketici enflasyonu verilerinde manşet enflasyonun düşmeye devam ederek ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6'ya gerilemesi bekleniyor.

Fed gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faiz indirimine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken piyasalar beklenilenden büyük 50 baz puan faiz indirimi olasılığını yüzde 29 olarak fiyatlıyor.

Yılın geri kalanı içinde yaklaşık 110 baz puan faiz indirimleri öngörülüyor.

Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor.

Bu nedenle Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.

ALTINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde saat 8.30 itibariyle 0,1 gerileyerek 2 bin 503 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın 2 bin 742 TL'ye, çeyrek altın 4 bin 483 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 18 bin 878 TL'ye satıldı.

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