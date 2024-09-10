Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0490 34,0500 34,0490 34,0500 Avro 37,6020 37,6030 37,5190 37,5200 Sterlin 44,5610 44,5740 44,4310 44,4400 İsviçre frangı 40,1440 40,1520 40,1380 40,1480 ANKARA ABD doları 34,0190 34,0990 34,0190 34,0990 Avro 37,5620 37,6420 37,4790 37,5590 Sterlin 44,5010 44,7110 44,3710 44,5810