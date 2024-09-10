Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 17:17, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0490
|34,0500
|34,0490
|34,0500
|Avro
|37,6020
|37,6030
|37,5190
|37,5200
|Sterlin
|44,5610
|44,5740
|44,4310
|44,4400
|İsviçre frangı
|40,1440
|40,1520
|40,1380
|40,1480
|ANKARA
|ABD doları
|34,0190
|34,0990
|34,0190
|34,0990
|Avro
|37,5620
|37,6420
|37,4790
|37,5590
|Sterlin
|44,5010
|44,7110
|44,3710
|44,5810