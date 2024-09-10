Motorine 1.50 TL indirim geldi
Akaryakıt fiyatlarına gelen indirimle birlikte motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 1,50 TL indirim yapıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 21:05, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:13
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor.
Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim gerçekleşti.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da benzin 41,40-41,52 TL'den, motorin 43,16-43,23 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 41,85 TL, motorin 43,64 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 42,30 TL, motorin 44,16 TL'den satılıyor.