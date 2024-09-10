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Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve 4 amcası da gözaltında. Günlerdir cevabını aranan "Narin nasıl öldürüldü?" sorusunun yanıtı için büyük önem taşıyan otopsinin ön raporu da çıktı. Ön raporda gözle görülür kesici alet ya da silahla yaralama bulgusu yok. Ölüm zamanı ise tespit edilemedi. NTV yayınına katılan eski Emniyet Müdürü Mesut Demirbilek'e göre, cinayete ilişkin en önemli kara kutu Narin'in annesi. Prof. Dr. Gökhan Oral ise Narin'in cansız bedeni suyun altında kalsa da delillerin kaybolmayacağını vurgulayıp otopsi raporuyla birçok sorunun yanıt bulacağını söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 11:28, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:30
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Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in ölümü araştırılıyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda başlayan otopsi işlemi sona erdi. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi.

Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok." denildi. Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.

ÇÜRÜMEDEN DOLAYI SAPTANAMADI

Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı.

Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kesin ölüm nedeninin, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarındaki incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.

Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise otopsi raporUyla ortaya çıkacak.

"İLK 24 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"

NTV yayınına katılan uzun süre cinayet büroda çalışan emekli Emniyet Müdürü ve Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek, çocuk cinayetlerinde en önemli şüphelinin yakın çevre olduğuna dikkat çekip ilk 24 saatin çok önemli olduğunu vurguladı.

"KARA KUTU ANNE"

Soruşturmada düğümü çözecek anahtarın hanenin içinde olduğuna dikkat çeken Demirbilek, kara kutunun anne olduğunu vurgulayıp "Baba belki orada yok ama sonrasında işe vakıf olduğunu ve gizlediğini düşünüyorum. Annenin ise çelişkili açıklamaları var." dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gökhan Oral ise cesedn suyun altında kalmasına rağmen delillerin kaybolmayacağını vurgulayıp "Soruşturmaya da önemli miktarda ışık tutacaktır." dedi.

Oral, Narin'in cansız bedenininde kırıkların ise önceden mi yoksa sonradan mı oluştuğunun da ortaya çıkacağını dile getirdi.

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