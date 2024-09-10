Darp edilen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı: 2 gözaltı

Malkara'da meydana gelen olayda, S.Y. isimli 2 yaşındaki bir çocuk, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan çocuğun vücudundan alınan DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.