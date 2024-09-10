Darp edilen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı: Anne tutuklandı

Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net