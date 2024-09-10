Sultanbeyli'de baba ve kızı 1 TL indirim için öldürüldü

Olay, dün İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Hisar Sokak üzerinde bir marketin önünde yaşanmıştı. İddiaya göre, mahallede bulunan iki market arasında ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B. isimli şahıs belindeki silahı çıkararak Aytaç Ağbaba (52) ve Berivan Ağbaba'yı (24) vurdu. Silahla vurulan baba ve kızı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba için bugün ikindi namazını müteakip Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde, vefat eden baba ve kızın ailesi gözyaşlarına boğularak ağıtlar yaktı. Berivan Ağbaba'nın tabutunun üzerine ailesi gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından vefat eden baba ve kızının naaşı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.