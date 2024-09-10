2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 19:25, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:29
İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Ş.Ç. (35), 6 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğu evin birinci katındaki balkondan bahçeye attı.
Ağlama sesi üzerine balkona gelen anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.
Bunun üzerine evin dış cephesindeki kamera kayıtlarını izleyen aile bireyleri, çocuğun Ş.Ç. tarafından atıldığını belirledi.
Ailenin şikayetçi olduğu Ş.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.