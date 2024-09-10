25 yaşındaki Şule kalbine yenik düştü

Bolu'da 25 yaşındaki Şule Acar, ocak ayında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirmesinin ardından aralıklarla hastanede tedavi olan genç kız, ağustos ayında Ankara'da özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu. Şule Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Acar, solunum yetmezliği nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Genç yaşta yaşam savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kız, yarın Sandallar Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.