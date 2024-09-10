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BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu alıkoydu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, çocuk felci aşılamasına giden ve içinde 12 BM personeli bulunan konvoyu silah zoruyla alıkoyduğunu ve araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 22:07, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 22:09
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BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu alıkoydu

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM konvoyuna ilişkin dün gerçekleşen olay konusunda detaylı bilgi verdi.

BM konvoyunun hareketiyle ilgili İsrailli yetkililere öncesinde vakitlice bilgi verildiğinin ve tam koordinasyon sağlandığının altını çizen Dujarric, konvoyun Reşit kontrol noktasında durdurulduğunu ve 2 kişinin sorguya çekilmek üzere araçtan indirildiğini belirtti.

Dujarric, burada gerginliğin hızla arttığını ve İsrail askerlerinin konvoydaki BM personeline silah doğrulttuğunu bildirdi.

İsrail askerlerinin BM konvoyunun etrafını sardığını ve ateş açtığını dile getiren Dujarric, İsrail ordusu tanklarının ve buldozerlerinin, içinde personel bulunan BM araçlarını ileri geri ittirdiğini ifade etti.

Dujarric, bir buldozerin BM aracına çöp boşalttığını, İsrail askerlerinin de personeli tehdit ettiğini belirterek, "Konvoy silah zoruyla alıkonulurken, BM, üst düzey İsrailli yetkililerle görüşerek gerginliği azaltmak için çaba sarf etti." dedi.

2 personelin araçların yanında sorguya çekildikten sonra bırakıldıklarını belirten Dujarric, konvoyun yaklaşık 7,5 saat bekletildiğini ve operasyon tamamlanmadan dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Dujarric, araçların kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Dujarric, İsrail'in neden olduğu bu olayın çalışanların hayatını büyük tehlikeye attığını belirterek, İsrail'in insani yardım personelini korumak için adım atması gerektiğini vurguladı.

BM'nin olayı İsrail nezdinde protesto ettiğini de dile getiren Dujarric, gerekli süreci kendilerinin yerine getirdiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

UNRWA, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 212 BM çalışanının öldürüldüğünü bildirmişti.

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