Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alaplı ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 4 yaşındaki Yunus Emre Aydın, apartmanın 4. katında oyun oynarken dengesini kaybedip merdiven boşluğundaki korkuluklardan aşağıya düştü.

Beton zemine çarpan küçük çocuğun düşüşünü fark eden komşular, hızla olaya müdahale ederek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük Yunus Emre'yi Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Olayın ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.