11 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Brent petrol 70 doların altına düştü
Brent petrol 70 doların altına düştü
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
TBMM'de yeni güvenlik önemleri devrede
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Erdoğan: Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Özel okulda sahte öğretmen iddiası
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
53 ilde 747 arsa satışı bugün başlıyor!
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Ali Yerlikaya, Narin'in ailesine başsağlığı dilememesi hakkında konuştu
Özel bankalardan ticari krediye fren
Özel bankalardan ticari krediye fren
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Fitch'ten not artışı sonrası ilk açıklama: 2025'e işaret edildi
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor: Kara kutu anne
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Altın fiyatları kritik veriyi bekliyor
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Kamu Alımları Kanunu 'tozlu raflardan' iniyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Otomotivde işten çıkarma yaygınlaşıyor
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dünya faiz dengesinde kritik ay, gözler 4 büyükte
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
Dost düşman BRICS ile belli olacak! Türkiye yeni bir rota çizecek
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin cinayeti açıklaması
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Belediyeden Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili açıklama
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Erdoğan: Teğmenlerle ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

11 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

11 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 00:01, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:03
Yazdır
11 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin kortej yürüyüşüne, Haydar Aliyev İlkokulu açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/Kahramanmaraş/09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ile Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile görüşecek, iş insanları ile buluşacak.

(Seul)

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesine devam edilecek. Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Daikin, ikinci maçında Kosova'dan KV Drita ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Yunan ekibi PAOK ile Bosna Hersek'ten Zok Igman karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/15.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/10.15/11.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig takımlarının mücadele ettiği 1. eleme turuna 12 maçla devam edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber