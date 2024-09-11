Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.36'da meydana gelen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 08:09, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 08:10
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6.96 KM derinliğinde gerçekleşti.