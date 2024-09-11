Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 17:33, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0490
|34,0500
|33,9970
|33,9980
|Avro
|37,5190
|37,5200
|37,4480
|37,4490
|Sterlin
|44,4310
|44,4400
|44,2770
|44,2890
|İsviçre frangı
|40,1380
|40,1480
|40,0990
|40,1020
|ANKARA
|ABD doları
|34,0190
|34,0990
|33,9670
|34,0470
|Avro
|37,4790
|37,5590
|37,4080
|37,4880
|Sterlin
|44,3710
|44,5810
|44,2170
|44,4270