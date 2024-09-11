Dolar 34 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0490 34,0500 33,9970 33,9980 Avro 37,5190 37,5200 37,4480 37,4490 Sterlin 44,4310 44,4400 44,2770 44,2890 İsviçre frangı 40,1380 40,1480 40,0990 40,1020 ANKARA ABD doları 34,0190 34,0990 33,9670 34,0470 Avro 37,4790 37,5590 37,4080 37,4880 Sterlin 44,3710 44,5810 44,2170 44,4270