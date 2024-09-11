Altının kilogram fiyatı 2 milyon 795 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 731 bin 300,50 lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 791 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 999 milyon 685 bin 521,43 lira, işlem miktarı ise 714,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 2 milyon 63 bin 813,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: