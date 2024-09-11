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Tarım Sektörünün Kalbi 27. Kez Ankara'da Atacak

Tarım sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan AGROTEC 2024, bu yıl 27. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek olan fuar, yerli ve yabancı birçok katılımcıyı ağırlayacak. Tarım makineleri, traktör ve ekipmanlarından sera ve fidancılığa kadar geniş bir yelpazede ürünlerin sergileneceği etkinlik, sektör profesyonellerini ve çiftçileri bir araya getirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 12:44, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:45
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Tarım Sektörünün Kalbi 27. Kez Ankara'da Atacak

Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan, bölgenin en büyük buluşma noktası AGROTEC 2024 27. Uluslararası Tarım Fuarı için geri sayım başladı. 12 Eylül'de ziyaretçilere kapılarını açacak olan fuar, Gölbaşı Fuar Alanı'nda Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve İNFO Uluslararası Fuar Tanıtım ve Organizasyon A.Ş.'nin organizatörlüğünde düzenlenecek.

250 firmanın yaklaşık 400 marka ile temsil edileceği fuarda, 80.000 yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Fuar kapsamında, tarım makineleri, traktör ve ekipmanları, iş makineleri, sulama sistemleri, tarım ilaçları, gübreler, organik tarım ürünleri ve sera fidancılığı gibi tarıma dair birçok ürün sergilenecek. Ayrıca, hayvancılık ve yem endüstrisinden tohum ve fidancılığa kadar birçok alanda yenilikçi ürünler ziyaretçilerle buluşacak.

AGROTEC 2024'ün açılış töreni, 12 Eylül 2024 Perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, belediye başkanları, büyükelçiler ve çok sayıda yerli ve yabancı siyasi ismin katılacağı açılış töreniyle fuar resmen başlayacak. Tarım sektörünün en son teknolojilerinin sergileneceği fuar, çiftçiler ve sektör profesyonelleri için büyük bir fırsat sunuyor.

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